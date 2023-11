William en Catherine verwelkomen Zuid-Koreaanse president

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw Kim Keon-hee zijn dinsdagochtend vroeg gearriveerd op het vliegveld van Londen. Het paar werd door prins William en prinses Catherine bij het hotel ontvangen.

Later op de dag volgt bij Horse Guards Parade in Londen de formele ontvangst door koning Charles en koningin Camilla. De president en zijn vrouw zijn drie dagen op bezoek. Onder meer een privélunch en een staatsbanket staan op de planning. Het staatsbanket is dinsdagavond op Buckingham Palace.

Het bezoek van de Zuid-Koreaanse president is het tweede inkomende staatsbezoek voor Charles sinds hij koning is. Volgende maand komen Yoon Suk-yeol en zijn vrouw naar Nederland.