William en Catherine vieren kerst op school van kinderen

Prins William en prinses Catherine hebben een kerstevenement bijgewoond op de school van hun drie kinderen. Volgens The Sunday Times was het echtpaar zaterdag aanwezig bij de jaarlijkse inzamelingsactie die rond de feestdagen wordt gehouden.

De prins en prinses kwamen volgens de krant in de nacht van vrijdag op zaterdag terug vanuit de Verenigde Staten. In de ochtend reisden ze samen met hun kinderen George, Charlotte en Louis naar de Lambrook School in Windsor. Verdere details over de inzamelingsactie worden niet gegeven.

William en Catherine waren drie dagen in de VS. De belangrijkste reden voor hun bezoek was de uitreiking van de door de prins bedachte Earthshot Prize op vrijdag.