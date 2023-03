William en Catherine vieren Welshe feestdag St. David’s Day

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdag de Welshe feestdag St. David’s Day gevierd. De feestdag vindt altijd plaats op 1 maart, de dag waarop de beschermheilige van Wales in het jaar 589 overleed. De prins en prinses van Wales bezochten in de Combermere Barracks in Windsor het eerste bataljon van de zogeheten Welsh Guards.

William en Catherine waren onder meer aanwezig bij een parade. Een traditioneel onderdeel van de viering was het overhandigen van preien aan officieren en soldaten. Catherine droeg zelf een speldje van een prei en kreeg later ook nog een echt exemplaar opgespeld. De prei is net als onder meer de narcis en de rode draak een nationaal symbool van Wales.

De prins en prinses van Wales keken na afloop via sociale media terug op het bezoek. William stelde in het bericht “vereerd en blij” te zijn om de feestdag als nieuwe kolonel van de Welsh Guards te vieren. Ook wensten hij en Catherine iedereen een prettige St. David’s Day.

Het was het eerste bezoek van het koppel aan het bataljon sinds William in december werd benoemd tot kolonel van de Welsh Guards. Die titel nam hij toen over van zijn vader, koning Charles. In die rol poseerden de prins en prinses van Wales ook voor een foto met het bataljon van de Welsh Guards. Daarbij was Catherine met haar rode jas een opvallende verschijning tussen alle grijze jassen van de militairen.