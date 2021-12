William: George en Charlotte ruziën ’s ochtends over muziek

In de aflevering van de serie Time To Walk van Apple Fitness+ die de Britse prins William insprak, vertelt hij hoe het er ’s ochtends bij hen thuis aan toegaat voordat de kinderen naar school moeten. Volgens de hertog van Cambridge krijgen prins George (8) en prinses Charlotte (6) het vaak met elkaar aan de stok als het gaat om de muziekkeuze ’s ochtends.

“De meeste ochtenden is er dikke ruzie tussen Charlotte en George over welke muziek er gedraaid wordt”, vertelt William. Het is dan aan papa om ervoor te zorgen dat de lieve vrede bewaard wordt. “Dus de ene keer is George aan de beurt, de andere keer Charlotte. Zo gaat dat tijdens het geschreeuw om de muziek.”

Er wordt volgens William echter niet alleen geruzied over de muziekkeuze. De kinderen zijn ook op andere manieren druk met elkaar in de weer. Ook de 3-jarige prins Louis mengt zich hierin, zegt de hertog van Cambridge.

“Er wordt ook veel bewogen. Ze verkleden zich veel”, aldus William. “Charlotte rent dan voornamelijk door de keuken in haar jurken en balletkleren en zo. Ze doet dan helemaal gek en Louis rent haar dan achterna en probeert haar na te doen. Het is een heel gelukkig moment waarop de kinderen gewoon genieten van het dansen, zingen en het klooien met elkaar.”