William maakt speciale kerstaflevering van Apple’s Time to Walk

Prins William is door Apple gestrikt om een speciale kerstaflevering te maken voor Time to Walk, de wandelworkouts voor Apple Fitness+. De aflevering, waarin de Britse prins persoonlijke verhalen en zijn favoriete wandelmuziek deelt, zal vanaf 6 december te beluisteren zijn.

Met Time to Walk wil Apple mensen aanmoedigen om te gaan wandelen. Gebruikers worden tijdens hun wandeling door beroemdheden via audio begeleid en krijgen bovendien persoonlijke verhalen te horen die inspireren om meer te gaan lopen. William zou Apple hebben benaderd omdat het aansluit bij zijn inspanningen voor betere geestelijke gezondheid en welzijn.

Op Instagram schrijft William dat wandelen altijd onderdeel is geweest van zijn leven, “in goede en slechte tijden”. “Voor mij biedt het een kans om mijn hoofd leeg te maken en wat perspectief te krijgen. Het is een belangrijk onderdeel van hoe ik met mijn geestelijke gezondheid omga”, zegt William, die drie goede doelen heeft geselecteerd waaraan Apple zal doneren. Het gaat om Shout in het Verenigd Koninkrijk, Crisis Text Line in de Verenigde Staten en Lifelin in Australië, allemaal organisaties die hulp bieden aan mensen in crisissituaties.

Mentale gezondheid

De prins zal tijdens zijn wandeling onder meer vertellen over het belang van mentaal fit blijven. Ook deelt hij waarom dat voor hem zo’n belangrijk onderwerp is en gaat hij met de luisteraar terug naar een moment waarop hij flink uit zijn comfortzone werd gehaald, zo laat Apple vrijdag weten. William heeft voor de gelegenheid ook drie van zijn favoriete liedjes uitgekozen en legt uit waarom deze belangrijk voor hem zijn.

Andere beroemdheden die aan de Time to Walk-serie meewerkten, zijn onder anderen zangeres Dolly Parton, zanger Shawn Mendes, actrice Uzo Aduba, journalist Anderson Cooper en zanger Nick Jonas. De aflevering met prins William is de laatste van het tweede seizoen.