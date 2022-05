William ontvangt president Colombia om strijd tegen dierenhandel

Prins William heeft donderdag president Iván Duque van Colombia ontvangen voor een audiëntie. Het Zuid-Amerikaanse land sloot zich eind april als eerste aan bij United for Wildlife, een organisatie die illegale dierenhandel wereldwijd wil aanpakken. De hertog van Cambridge richtte de organisatie in 2014 samen met The Royal Foundation op.

Op Earth Day – 22 april, de dag die wereldwijd in het teken staat van milieubescherming – ondertekende Colombia het verdrag waarin staat dat het illegale handel in exotische dieren wil aanpakken. Dit moet onder meer gebeuren door middel van een bredere samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

In een verklaring liet prins William weten erg blij te zijn dat Colombia zich had aangesloten bij zijn organisatie. “Illegale dierenhandel financiert criminele netwerken over de hele wereld, zonder respect te hebben voor landsgrenzen. Ook is er geen berouw voor de wrede uitbuiting van onze natuurlijke wereld en de gemeenschappen die er voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn”, aldus de hertog van Cambridge. “Het is een wereldwijde crisis die een belangrijke en gezamenlijke reactie verlangt. Ik hoop dat andere landen het voorbeeld van Colombia zullen volgen en zich ook zullen wijden aan het doel om deze smokkelroutes voorgoed te sluiten.”