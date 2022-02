William plant jonge boompjes in mangrovepark Abu Dhabi

Prins William is aan het begin van zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten meteen aan het werk gezet. De hertog van Cambridge bezocht een mangrovepark in Abu Dhabi waar hij meehielp om jonge boompjes te planten.

Met een schepje maakte hij een gat in de grond, waarna de hertog zijn handen vuilmaakte toen hij de wortels van de boompjes met zijn blote handen met aarde toedekte.

Het bezoek aan de Emiraten is Williams eerste grote buitenlandse reis sinds het begin van de coronacrisis. Later op de donderdag brengt hij een bezoek aan de wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai. De reis heeft vooral als doel de relatie tussen Groot-Brittannië en de golfstaten te versterken. Voor het land is het na de brexit belangrijk om wereldwijd nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten.