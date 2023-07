William prijst voetballer na openheid over mentale problemen

Prins William vindt het “moedig en inspirerend” dat voetballer Dele Alli in een interview zijn traumatische jeugd en verslavingsverleden heeft besproken. Dat laat de Britse troonopvolger weten via een bericht op Twitter.

“Het bespreken van geestelijke gezondheid is geen teken van zwakte”, schrijft William bij een video waar Alli over zijn verleden praat. “Laten we het gesprek gaande houden. We staan je allemaal bij en we wensen je het allerbeste.”

Alli werd een gouden toekomst in de voetbalwereld voorspeld, maar inmiddels is hij al enkele jaren niet meer in beeld aan de top van de voetballerij. In het gesprek vertelt Alli dat hij net terug is uit een afkickkliniek. Hij was verslaafd aan slaappillen en liet zich om die reden zes weken lang opnemen.