William spreekt Engelse voetballers moed in voor WK in Qatar

De Britse prins William had maandag een speciale boodschap voor het Engelse nationale voetbalteam, dat in actie komt op het WK voetbal in Qatar. “Het hele land staat achter jullie”, zei de prins onder meer tegen de Engelse selectie van bondscoach Gareth Southgate.

De zoon van koning Charles presenteerde op St. George’s Park de shirtnummers aan de spelers, voordat zij naar Qatar vliegen. “Wat jullie en Gareth hebben neergezet is iets speciaals, dat is duidelijk te zien”, zei de prins verder tegen de Engelse ploeg. “Speel voor elkaar, steun elkaar, geniet ervan, en ik weet zeker dat jullie ver komen.”

Engeland komt maandag in actie tegen Iran in groep B van het toernooi. In diezelfde groep zitten ook de Verenigde Staten en Wales. Vorig jaar reikte het team bij het EK voetbal tot de finale, die de Engelsen na strafschoppen van Italië verloren.

Vooralsnog zou prins William, die voorzitter is van de Britse voetbalbond FA, geen plannen hebben om naar Qatar te reizen om de Engelse ploeg aan te moedigen. Dat zou te maken hebben met zijn drukke schema. William reist begin december onder meer naar Boston voor de prijsuitreiking van de door hem bedachte Earthshot Prize.