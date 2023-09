William spreekt in Londen over hoge aantal zelfmoorden in de bouw

Prins William heeft woensdag een bezoek gebracht aan een bouwplaats in Londen. De oudste zoon van koning Charles was daar om het hoge aantal zelfmoorden in de bouw te bespreken.

William ging, met een helm en veiligheidsbril op, met verschillende medewerkers in gesprek die werkzaam zijn in de bouw. Tijdens het bezoek benadrukte de prins de noodzaak zich te concentreren op preventie als het gaat om ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg. Zo was er ook een gesprek met het goede doel Mates in Mind over het werk dat zij verzetten om mentale gezondheid op de werkplek te bevorderen.

De troonopvolger vraagt vaker aandacht voor mentaal welzijn. De prins van Wales spreekt regelmatig over zijn eigen mentale gezondheid en probeert anderen te helpen dat ook te doen.