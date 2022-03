William voor tweede jaar op rij niet bij uitreiking BAFTA’s

Prins William zal voor het tweede jaar op rij niet fysiek aanwezig zijn bij de uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Dat melden verschillende Britse media. In plaats daarvan zal de prins, die voorzitter is van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), een videotoespraak houden.

De ceremonie vindt plaats in de Royal Albert Hall in Londen. Dat is niet ver van Kensington Palace, waar de prins woont. Desondanks zal William er op zondag niet bij zijn, naar verluidt vanwege een te volle agenda.

De uitreiking wordt dit jaar gepresenteerd door comedian en actrice Rebel Wilson. Onder anderen sterren als Lady Gaga, Benedict Cumberbatch en Lashana Lynch zullen aanwezig zijn bij de uitreiking van de filmprijzen.

Vorig jaar ontbrak de prins ook bij de uitreiking, toen vanwege de dood van zijn grootvader prins Philip. Dat was de eerste keer dat William de uitreiking miste sinds hij in 2010 voorzitter werd van de BAFTA.