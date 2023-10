William zegt sorry voor afslaan uitnodiging scholier

Prins William heeft persoonlijk gereageerd op een uitnodiging van een middelbare scholier. De scholier had William als vip uitgenodigd voor de lancering van een campagne waarbij mentaal welzijn centraal staat, maar de prins had andere verplichtingen.

In een reactie op X verontschuldigde de zoon van koning Charles zich, omdat hij niet bij het evenement kon zijn. “Goedemiddag Freddie, het spijt me dat Catherine en ik niet bij jou en de andere leerlingen van St Michael’s kunnen zijn. Het aanpakken van problemen op het gebied van mentaal welzijn is zo belangrijk. Ga alsjeblieft door met dat belangrijke werk”, schreef William.

William en Catherine besteedden dinsdag wel aandacht aan mentaal welzijn. In het kader van de World Mental Health Day bezochten de twee de stad Birmingham. Daar was het koppel onder meer bij een evenement waar zij met honderd jongeren spraken over uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.