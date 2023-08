William zegt sorry voor missen vrouwenvoetbalfinale

Prins William heeft de Engelse voetbalvrouwen veel succes gewenst in de aanloop naar de WK-finale. De royal liet ook weten dat het hem spijt dat hij niet bij de wedstrijd in Australië kan zijn. Engeland speelt zondag tegen Spanje om de wereldtitel.

“Leeuwinnen, ik wil jullie heel veel geluk wensen voor morgen. Het spijt ons dat we er niet persoonlijk bij kunnen zijn, maar we zijn zo trots op wat jullie hebben bereikt en de miljoenen die jullie hier en over de hele wereld hebben geïnspireerd”, zegt William.

De royal roept de Engelse voetbalvrouwen van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman op te genieten van wat ze bereikt hebben. Prinses Charlotte, die in het clipje naast haar vader zit met een voetbal in haar handen, voegde eraan toe: “Veel succes, Leeuwinnen.”

Engeland speelt zondagochtend tegen Spanje. Dat land schakelde Nederland uit in de kwartfinales van het WK.