Zaak prins Harry tegen uitgever begint naar verwachting in 2025

De rechtszaak die prins Harry heeft aangespannen tegen News Group Newspapers (NGN) zal waarschijnlijk begin 2025 voor de rechter komen. De jongste zoon van koning Charles beschuldigde NGN er eerder dit jaar van op onwettige wijze informatie over hem te hebben vergaard.

Aanvankelijk werd verwacht dat de zaak al begin januari van volgend jaar voor de rechter zou komen. Maar uit gerechtelijke stukken tijdens een hoorzitting op dinsdag bleek dat de zaak van Harry nu waarschijnlijk zal worden behandeld tijdens een later proces, dat naar verwachting in januari 2025 zal beginnen, schrijft persbureau Reuters.

Volgens Harry zouden bij NGN aangesloten media op onwettige wijze informatie hebben vergaard over hem. Dat zou bijvoorbeeld zijn gedaan door telefoons te hacken en privédetectives in te huren. De zaak is een van de vier zaken die de 39-jarige prins heeft aangespannen tegen Britse uitgevers.