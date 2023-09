Ook koning Charles krijgt dit najaar bezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. In november brengt hij samen met zijn vrouw Kim Keon-hee een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Dinsdagochtend werd ook bekend dat Yoon naar Nederland komt. Dat bezoek is in december.

Charles en Yoon hebben elkaar vrij recent nog gezien: vlak voor de uitvaart van koningin Elizabeth vorig jaar. Charles was in 1992, toen hij nog prins was, voor het laatst voor een officieel bezoek in Zuid-Korea.