Zwanen in Theems weer geteld, eerste keer onder koning Charles

De ‘koninklijke’ zwanen in de Theems worden opnieuw geteld. De traditionele Swan Upping vindt dit jaar plaats van 17 tot 21 juli. Het is de eerste keer dat de zwanen worden geteld sinds Charles koning van het Verenigd Koninkrijk is. Nu Charles koning is, is er een nieuw logo te zien op de boten waarmee door de Theems word gevaren om zwanen te spotten.

Tijdens de zogeheten Swan Upping worden de zwanen in de Theems ook gemeten en medisch onderzocht. Dit jaar zijn er zorgen over de zwanenpopulatie vanwege de vogelgriep. Dat zegt David Barber, de King’s Swan Marker, in gesprek met de BBC.

De traditie om de zwanen te tellen vond zijn oorsprong in de twaalfde eeuw, toen de Engelse kroon het eigendomsrecht claimde van alle zwanen met lange gebogen nekken, oranje snavels en witte veren. In die tijd werden zwanen gezien als delicatesse om te serveren tijdens banketten. Vandaag de dag draait de Swan Upping juist om natuurbehoud en educatie. Kinderen in de buurt wonen de telling ieder jaar bij, waarbij zij leren over de dieren.