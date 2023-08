Enkele boerenprotesten langs route koningspaar in Gelderse Vallei

Langs de route van het koninklijke streekbezoek aan de Gelderse Vallei zijn donderdag enkele protestborden van boeren te zien. Het koningspaar doet Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Bennekom, Ede en Wageningen aan. Tijdens het bezoek wordt onder meer gesproken over de uitdagingen in de pluimveesector.

Op borden tussen Scherpenzeel en Barneveld zijn de teksten ‘no farmers, no food’, ‘ik ben boer, ik blijf boer’ en ‘wij bleiven’ te lezen. In de bezochte dorpen wordt het paar echter enthousiast onthaald door de bewoners.

Het is niet de eerste keer dat het koningspaar tijdens een bezoek aan de provincie te maken krijgt met boerenprotesten. Tijdens het streekbezoek aan de Peel in Noord-Brabant sprak de koning onder meer met een handjevol demonstranten langs de weg. “We hopen op een goede discussie. We weten wat de problematiek is en we gaan erover praten”, zei de koning toen. De omstanders leken blij verrast dat het paar even kwam praten. “We gaan ervoor”, sloot de koning af.