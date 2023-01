Enthousiaste koning fanatiek tijdens spel met Máxima en Amalia

Koning Willem-Alexander lijkt in zijn element te zijn op Bonaire. Dat bleek ook zaterdagavond, toen hij enthousiast meedeed aan een spelletje tijdens een bezoek aan het evenement Taste of Bonaire. Daar stonden lokale gerechten op het menu, maar ook een potje Bon Ku Ne, een kleurrijk kaartspel dat lijkt op bingo.

De koning nam plaats naast een local en vroeg haar om een beetje uitleg. De koning, de koningin, de prinses en lokale bewoners kregen allen een aantal kaarten, waarmee het spel kon beginnen.

Koning Willem-Alexander had echter weinig geluk, want geen enkele kaart in zijn hand kwam overeen met de door de gastvrouw genoemde kaarten. “Helemaal niks!”, riep de koning uit. Toen er een winnaar uitkwam, feliciteerde de koning haar eerst: “fantastisch! Dat is duidelijk. Ik had er geen één.” Daarop wilde hij wel gelijk een revanche: “nog een potje!”, riep hij.

Drukte

Het gezelschap maakte ook een wandeling langs de verscheidene kraampjes, proefde van de lokale gerechten en schudde handen met de aanwezige Bonairianen, maar vooral met Nederlanders die op vakantie zijn of op het eiland wonen. Dat was namelijk toch wel het grootste deel van de bezoekers. Een hoop bezoekers wandelden met het koningspaar en de prinses mee. De beveiliging van het koninklijk gezelschap had dan ook de handen vol aan het vrijmaken van de route van de honderden aanwezigen.

Na het eten en het spelletje woonden Amalia en het koningspaar een concert bij. Daarbij dansten en klapten ze vrolijk mee met de muzikanten en dansers.