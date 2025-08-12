EO brengt special over Camilla’s strijd tegen huiselijk geweld

De EO zendt een documentaire uit over koningin Camilla’s inzet tegen huiselijk geweld. In de documentaire wordt de Britse koningin een jaar lang gevolgd tijdens officiële gelegenheden en gesprekken die zij voert met slachtoffers, hulpverleners en jongeren.

Camilla noemt huiselijk geweld een “verschrikkelijke misdaad” en in de uitzending staan de ervaringen van slachtoffers centraal, zo schrijft de EO in de aankondiging. Ook gaat de koningin in gesprek met de Britse oud-premier Theresa May, politica Jess Phillips, juriste Cherie Blair en een hoofdinspecteur bij de Britse politie die haar eigen ervaringen deelt met de koningin. De door de EO aangekochte serie verscheen eerder onder de titel Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors.

Camilla zet zich al meer dan tien jaar in om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en is beschermvrouwe van SafeLives, een organisatie die zich inzet om een einde te maken aan huiselijk geweld. De documentaire is op zaterdag 31 augustus te zien op NPO 2.