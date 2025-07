EO maakt serie over burgers die royals werden

De EO brengt een nieuwe serie over vier ‘gewone’ mensen die verliefd werden op een royal. Dat maakte de omroep donderdag bekend. De serie Van burger tot royal is vanaf 2 augustus te zien op NPO 2.

De serie vertelt onder meer het verhaal van de Australische Mary Donaldson die trouwde met kroonprins Frederik van Denemarken. Ook krijgen kijkers de liefdesverhalen te zien van Mette-Marit en de Noorse kroonprins Haakon, de Britse prins William en Kate Middleton en de Zweedse kroonprinses Victoria en Daniel Westling.

“De serie laat je voelen hoe het is om als burger vanuit je vertrouwde omgeving plotseling in een totaal andere wereld terecht te komen. In sommige gevallen zelfs letterlijk aan de andere kant van de wereld. Een wereld vol protocollen, geschreven en ongeschreven regels en in het middelpunt van de belangstelling”, vertelt EO-presentator Tirza van der Graaf die de serie heeft ingesproken. “Het is fascinerend om te zien dat de vier royals die geportretteerd worden totaal verschillend zijn, maar wel hetzelfde proces doormaken. Ieder op hun eigen manier.”

Naast de tv-serie verschijnt op YouTube een video over Nederlandse burgers die trouwden met een royal. Die video is begin augustus te zien op het YouTubekanaal van de EO.