EO-programma met prinses Mabel, Kaag en internationale leiders

Prinses Mabel is de eerste gast van het nieuwe EO-programma Kefah en de Wijzen, zo heeft de omroep donderdag bekendgemaakt. Presentator Kefah Allush interviewt vier “wijzen” over het hebben van hoop in een onrustige wereld. In de tweede aflevering spreekt hij met Sigrid Kaag. Daarna volgen twee internationale gasten: oud-premier van Finland Sanna Marin en de eerste vrouwelijke president van Ierland, Mary Robinson.

“Hoop is geen passief wachten. Het is een werkwoord met opgestroopte mouwen,” is de boodschap van prinses Mabel in het gesprek met Allush. Naast hoop op gelijkheid, vrijheid en bescherming van kwetsbare groepen, spreekt ze ook over hoop houden in haar privéleven. De aflevering is te zien op 20 december op NPO 2.

De andere afleveringen volgen in de week daarna. Oud-D66-leider en diplomaat Kaag wordt geïnterviewd over hoop in een wereld vol conflicten. De ooit jongste regeringsleider ter wereld, Sanna Marin, praat over onder andere het belang van “zachte macht” en hoe zij werd beoordeeld op de dansvideo’s van haar die in 2022 uitlekten. Allush spreekt in de laatste aflevering met Mary Robinson over de zware gevolgen van klimaatverandering die de meest kwetsbaren treffen.