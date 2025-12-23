Epstein-documenten: ‘A’ vroeg Maxwell om ongepaste vrienden

Een man heeft in 2001 vanuit Balmoral Castle Ghislaine Maxwell, medeplichtige van zedendelinquent Jeffrey Epstein, gevraagd of ze ontmoetingen kon regelen met “wat nieuwe ongepaste vrienden”. Het gaat vermoedelijk om de voormalige Britse prins Andrew, blijkt uit nieuw vrijgegeven Epstein-documenten door de Amerikaanse overheid.

De man schreef zijn verzoek in een e-mail vanaf een account met het alias “The Invisible Man” en hij ondertekende met “A”. Britse media gaan ervan uit dat deze “A” Andrew Mountbatten-Windsor, de gevallen jongere broer van koning Charles, is. Hoewel de auteur niet expliciet wordt genoemd, wijzen verschillende details in de richting van de voormalige prins.

De schrijver zegt bijvoorbeeld dat hij verblijft op Balmoral, de zomerresidentie van de Britse koninklijke familie. Ook verwijst “A” naar een lakei die de schrijver sinds zijn jeugd heeft gediend, en naar het verlaten van de “RN” – een vermoedelijke verwijzing naar de Royal Navy, die Andrew in juli 2001 verliet.

Andrew heeft toegegeven dat hij bevriend was met Epstein en Maxwell, maar ontkent beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn betrokkenheid bij de kwestie-Epstein leidde er echter wel toe dat de koning dit jaar zijn resterende titels ontnam. Ook moet hij gedwongen verhuizen.