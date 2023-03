Erfgroothertogelijk paar met pasgeboren François naar huis

Het erfgroothertogelijk paar van Luxemburg heeft donderdag samen met hun pasgeboren zoontje François het ziekenhuis verlaten. Vlak voordat ze vertrokken poseerde het gezin voor de toegestroomde pers. Ook François’ oudere broer Charles (2) was daarbij aanwezig.

Het Luxemburgse hof plaatste beelden van het moment op Instagram. Daarop is te zien dat erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie trots hun jongste zoon tonen.

Prins François werd maandag geboren en is het tweede kindje van Guillaume (41) en Stéphanie (39). Hij is na zijn vader en broer derde in de lijn van troonopvolging.