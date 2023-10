Erkenning slavernij-excuses door Zuid-Afrika ‘emotioneert’ koning

Het feit dat de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa de slavernij-excuses van koning Willem-Alexander heeft erkend, “emotioneert” hem. Dat zei de koning vrijdag na afloop van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

“Ik vind het op zich heel belangrijk en een mooi teken dat president Ramaphosa de excuses van Nederland, zowel van de minister-president als van mij, erkend heeft”, zei de koning. “Dat vond ik op zich wel heel emotioneel en daar was ik heel dankbaar voor.”

Volgens de koning duidde de erkenning erop dat het slavernijverleden “bespreekbaar” is. “Iedereen die geraakt is door de Nederlandse aanwezigheid, moet kunnen werken naar heling in de toekomst”, besloot hij.

De koning bood afgelopen 1 juli zijn excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Daarnaast liet hij een onderzoek instellen naar de rol van de Oranjes in het slavernijverleden. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa schreef in zijn persverklaring tijdens het staatsbezoek dat hij het excuses “erkent”, maar hij sloeg dit stukje tijdens het uitspreken ervan over. Tijdens een bezoek aan museum Slave Lodge in Kaapstad vrijdag kreeg het koningspaar te maken met zo’n honderd boze demonstranten, die meer aandacht voor het verleden willen.