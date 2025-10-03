Eugene Levy noemt dag met prins William ‘surreëel’

De Canadese acteur en komiek Eugene Levy heeft genoten van de dag die hij doorbracht met de Britse prins William voor zijn Apple TV+ programma The Reluctant Traveller. Levy (78) sprak de prins voor een persoonlijk interview, terwijl die hem rondleidde op Windsor Castle. Ook gingen ze samen naar een pub in de buurt.

“Voor mij was het gewoon een gesprek. Ik dacht er in mijn hoofd niet aan als een soort primeur,” zei hij in een terugblik tegen de BBC. “Hij vertelde me zijn gedachten en we konden wat heen en weer praten. Het was een totaal surreële dag voor mij.”

Aan het begin van het gesprek kwam William aanrijden op een elektrische scooter, die hij naar eigen zeggen gebruikt om zich over het terrein rond Windsor te verplaatsen. De prins deelde ook dat hij had genoten van de American Pie-films, waarin Levy vanaf 1999 de vader van hoofdpersoon Jim (Jason Biggs) speelde.

Tijdens het gesprek vertelde William openhartig over zijn visie op de monarchie en over zijn gezin. De vermeende ruzie met zijn broer prins Harry kwam niet aan bod.