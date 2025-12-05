Eugenie: Had ik vanavond maar met familie kunnen vieren

De Britse prinses Eugenie heeft prinses Catherine vrijdag een fijne avond gewenst tijdens de kerstviering Together at Christmas in Westminster Abbey. “Wat een prachtige boodschap van liefde en hoop”, schrijft de prinses op Instagram. “Had ik maar samen met Bea vanavond met onze familie kunnen vieren.”

Eugenie en haar zus Beatrice zijn de dochters van Andrew Mountbatten Windsor, de broer van koning Charles. De koning nam hem eind oktober zijn titels af vanwege zijn banden met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarnaast moest hij zijn huis in Windsor verlaten. Eugenie en Beatrice behielden hun titels.