Eugenie viert verjaardag van partner en ‘held’ Jack Brooksbank

De Britse prinses Eugenie viert zaterdag de 39e verjaardag van haar partner Jack Brooksbank. “Gefeliciteerd met je verjaardag, mijn held”, schrijft ze in een bericht op sociale media.

“Wat vliegt de tijd, we zijn alweer 14 jaar samen en elke verjaardag wordt mooier nu ons gezin groeit”, vervolgt de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson. “Je bent de beste papa ooit en we hebben al zoveel mooie herinneringen gemaakt, met nog veel meer in het verschiet.”

Eugenie en Brooksbank trouwden in oktober 2018 met elkaar. Het stel heeft twee zoons, August en Ernest.