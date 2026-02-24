Eugenie voor het eerst in het openbaar sinds arrestatie vader

Prinses Eugenie is dinsdag voor het eerst in het openbaar gezien sinds haar vader Andrew Mountbatten-Windsor vorige week werd gearresteerd. De jongste dochter van de voormalige prins en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson werd gespot in de Londense wijk Notting Hill, waar zij een kop koffie haalde.

Eugenie was tijdens het uitstapje in het gezelschap van haar echtgenoot Jack Brooksbank. Op foto’s die zijn gepubliceerd door de Daily Mail is te zien dat de prinses een petje droeg en Brooksbank een kleurrijke wollen muts.

Zowel Eugenie als haar zus Beatrice heeft zich nog niet uitgelaten over de arrestatie van hun vader. De jongere broer van koning Charles werd op zijn 66e verjaardag gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. Hij werd diezelfde avond weer vrijgelaten.