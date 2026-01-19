Europese royals arriveren voor uitvaart prinses Irene

Leden van de Spaanse en Griekse koninklijke familie zijn maandag in Athene gearriveerd voor de uitvaart van prinses Irene van Griekenland. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Grote Metropolitaan, de kathedraal van de Griekse hoofdstad.

Beelden tonen de aankomst van de Spaanse koningin Sofía, de zus van Irene, die samen met haar dochters prinses Elena en prinses Cristina bij de kerk arriveert. De koningin werd voor de ingang begroet door haar neef kroonprins Pavlos, de Griekse troonpretendent. Namens de Spaanse koninklijke familie zijn ook koning Felipe en koningin Letizia afgereisd, evenals hun dochters Leonor en Sofía.

Koningin Anne-Marie van Griekenland arriveerde samen met haar oudste dochter prinses Alexia voor het afscheid van haar schoonzus. Verder is ook Timothy Laurence, de echtgenoot van de Britse prinses Anne, bij de uitvaart aanwezig.

Laatste groet

Eerder maandag konden belangstellenden een laatste groet brengen in de kapel van de kathedraal, waar de kist van Irene stond opgebaard. De prinses werd later onder begeleiding van haar neven Pavlos, Nikolaos en Philippos naar de kathedraal gebracht. De drie prinsen zijn zonen van de in 2023 overleden koning Constantijn, de laatste koning van Griekenland, en koningin Anne-Marie.

Prinses Irene overleed donderdag op 83-jarige leeftijd in Madrid. Ze was de dochter van koning Paul en koningin Frederika van Griekenland. Later op de dag wordt haar kist bijgezet in het familiegraf op het koninklijke landgoed Tatoi.