Europese royals bij huwelijk van Griekse prins Nikolaos

De Griekse prins Nikolaos is vrijdagavond getrouwd met zijn partner Chrysi Vardinogianni, dochter van de Griekse zakenman en scheepseigenaar Yiorgos Vardinogiannis. Bij de huwelijksvoltrekking in de Heilige Kerk van Sint Nicolaas Ragavas in de Griekse hoofdstad Athene waren meerdere leden van Europese koningshuizen aanwezig.

Een van de eersten die bij de kerk arriveerde was Sofía, de oud-koningin van Spanje. Sofía is de zus van de voormalige Griekse koning Constantijn en de tante van de bruidegom. Constantijn overleed begin 2023.

Ook de Deense prinses Benedikte was er. Zij is de zus van de Griekse oud-koningin Anne-Marie, de moeder van de bruidegom. Benedikte had haar dochter prinses Alexandra en zoon prins Gustav en zijn vrouw prinses Carina meegenomen naar de bruiloft.