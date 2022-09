Europese vorsten schenken ook ’thuis’ aandacht aan Elizabeth

De Europese vorsten die aanwezig waren bij de uitvaartplechtigheid van koningin Elizabeth, schenken ook thuis aandacht aan het overlijden van de Britse vorstin. Zo werd op Paleis Noordeinde de rouwwimpel gehesen en gingen op het Koninklijk Paleis in Brussel de vlaggen halfstok.

In Denemarken werd bij de wisseling van de wacht op Amalienborg geen muziek gespeeld. Ook daar ging de vlag halfstok. In de kerk van Riddarholmen in Stockholm werden de klokken geluid. Veel mensen gingen naar de kerk om te luisteren.

De vorsten van onder meer Nederland, België, Denemarken, Zweden en Spanje waren aanwezig tijdens de uitvaartplechtigheden in Londen en Windsor.