Evenement Meghan afgeblazen na onrust in Los Angeles

Een evenement waar Meghan zou worden geëerd, is afgeblazen. De organisatoren van het Night of Wonder Gala, dat zou plaatsvinden in het Museum of Natural History in Los Angeles, maakten bekend dat het evenement is geannuleerd om de onrust in Los Angeles.

De hertogin van Sussex zou als eregast aanwezig zijn en een toespraak houden. Gisteren maakte People Magazine bekend dat Meghan tijdens het gala zou worden erkend om haar werk ter ondersteuning van vrouwen en achtergestelde gemeenschappen.

In Los Angeles worden deze hele week al protesten gehouden tegen de uitzetting van migranten en de regering-Trump. De protesten in de stad gingen van start na een reeks invallen van de immigratiedienst ICE. Volgens de autoriteiten neemt het geweld tijdens de protesten dagelijks toe. Er is inmiddels een avondklok ingesteld in een deel van de stad.