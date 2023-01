Ex-koningin Sofía naar mogelijk stervende Griekse Constantijn II

De Spaanse oud-koningin Sofía is volgens Griekse en Spaanse media naar haar 83-jarige broer in Athene gevlogen omdat hij stervende zou zijn. Haar jongere broer Constantijn was de laatste koning van Griekenland. Ex-koning Constantijn II ligt op de intensive care in een Atheens ziekenhuis. Zijn vrouw, prinses Anne Marie van Denemarken, en vijf kinderen zijn daar volgens mediaberichten ook. Het is niet bekendgemaakt wat de voormalige vorst heeft, maar hij heeft de afgelopen jaren operaties ondergaan en tal van ernstige gezondheidsproblemen gehad.

Constantijn besteeg de troon in 1964 na de dood van zijn vader Paul. In 1967 grepen extreemrechtse militairen de macht in Athene en Constantijn vluchtte eind dat jaar het land uit. De juntaleden riepen aan het einde van hun regime de republiek uit. Een jaar later, in 1974, maakten de Grieken met een referendum formeel een einde aan de monarchie. Ze wilden ook dat de voormalige koninklijke familie geen voet meer op Griekse bodem zou zetten. Pas vele jaren later mocht de familie weer naar Griekenland komen.

Het koningschap van Constantijn II was feitelijk kort en kende een roemloos einde, maar vooral door zijn vele familiebanden is de Griekse ex-koning altijd een prominente figuur in ‘koninklijk Europa’ gebleven. Zijn vrouw is bijvoorbeeld een jongere zus van de Deense koningin, zijn zus Sofía was Spaans koningin en draagt die titel nog steeds en Constantijn is dus een oom van de Spaanse vorst Felipe VI. Hij is altijd een steun en toeverlaat van Sofía gebleven en is in Spaanse media ‘de andere man van Sofía’ genoemd. Tijdens zijn lange ballingschap in Engeland heeft Constantijn ook veel banden met onder meer de Britse koninklijke familie gekregen. Zo is hij een peetoom van kroonprins William, net als van de Nederlandse prins Constantijn.