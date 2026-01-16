Ex-kroonprins Iran roept op Revolutionaire Garde te bestrijden

De Iraanse ex-kroonprins Reza Pahlavi (65) heeft herhaald dat hij terugkeert naar Iran en dat hij erop vertrouwt dat het regime van de sjiitische geestelijkheid op instorten staat door de massale protesten. Hij roept de wereld op druk uit te oefenen op Teheran en vooral de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) te bestrijden. Hij zegt dat hij de democratie in Iran wil dienen.

In de revolutie van 1979 viel het op het Westen georiënteerde rijk van sjah Muhammad Reza Pahlavi (1919-1980). De sjah vluchtte het land uit en de macht werd overgenomen door de ultraconservatieve ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini (1902-1989). De kroonprins Reza Pahlavi woont al sinds 1977 in de VS. Hij maakt aanspraken op de troon.

Khomeini en zijn nieuwe machthebbers vertrouwden het gewone leger niet en richtten een eigen elite-eenheid op, de Islamitische Revolutionaire Garde. Die is uitgegroeid tot een militaire, economische en politieke macht, waar het regime op steunt.