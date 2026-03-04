Ex: Marius Borg Høiby draaide compleet door tijdens ruzie

Een van de vrouwen die Marius Borg Høiby beschuldigt van mishandeling heeft woensdag in detail het incident beschreven dat uiteindelijk leidde tot het politieonderzoek naar de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Tijdens een ruzie in augustus 2024 draaide hij zo ver door dat hij haar meerdere keren sloeg, probeerde te wurgen en haar appartement vernielde.

Høiby was boos op de vrouw omdat hij haar ervan beschuldigde dat ze was vreemdgegaan, iets wat zij ontkende. Hij greep haar eerst twee keer bij de keel, sloeg haar, maakte verschillende spullen kapot en trok de kroonluchter naar beneden. “Ik probeerde van alles te zeggen wat hij wilde horen, zodat we het konden oplossen, alleen maar zodat hij zou kalmeren”, verklaarde de vrouw. Dat lukte volgens haar niet. “Het leek alsof hij wilde dat ik bekende. Hij was compleet de weg kwijt.”

De 29-jarige Høiby pakte vervolgens een keukenmes en gooide dat in de muur. Het vermeende slachtoffer verklaarde dat de zoon van Mette-Marit daarmee de man wilde doden met wie zij hem zou hebben bedrogen.

Gehoor

De vrouw werd daarna opnieuw bij de keel gegrepen en geslagen. “Dit was eigenlijk de ergste klap, waarbij ik op de grond viel”, beschreef ze. De klap was zo hard dat ze naar eigen zeggen haar gehoor een paar seconden verloor. “Hij greep me bij mijn haar en sleepte me zeker een meter verder. Ik weet niet meer wat hij toen zei. Ik denk dat ik daar gewoon een tijdje bleef liggen huilen.”

De aanklager toonde tijdens de zitting van woensdag foto’s van de schade in het appartement. Op de beelden zijn volgens Noorse media onder meer de gebroken kroonluchter, het mes in de muur en verschillende gesneuvelde spiegels te zien.