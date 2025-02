Ex-minnaar denkt dat Diana zonen zou herenigen

Als prinses Diana nog leefde, zou ze er alles aan doen om haar gebrouilleerde zonen William en Harry weer te herenigen. Dat zei haar voormalige minnaar James Hewitt dinsdag in een zeldzaam interview voor het ITV-programma Good Morning Britain.

“Ik denk dat elke moeder zich zorgen zou maken over zo’n breuk, zoals u het noemt”, zei Hewitt toen hij met de kwestie werd geconfronteerd. “En ze zou haar best doen om hen weer bij elkaar te brengen.”

Hewitt en prinses Diana hadden zo’n vijf jaar lang een geheime relatie tijdens haar huwelijk met toenmalig prins Charles. De voormalige cavalerieofficier sprak de prinses voor het laatst “vlak na” haar veelbesproken Panorama-interview in 1995. In het interview gaf ze destijds hun affaire toe. Volgens Hewitt was het gesprek “afstandelijk”.

Hewitt wordt door complotdenkers ook vaak als de biologische vader van prins Harry gezien. De twee zouden qua uiterlijk meer gelijkenissen vertonen dan Harry met Charles. In 2017 sprak Hewitt de geruchten dat hij de vader van de hertog van Sussex zou zijn tegen door tegen een Australische tv-zender te zeggen dat dit niet het geval was.