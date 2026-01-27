Ex-prins Andrew draagt stiekem toch trui van ereregiment

Andrew Mountbatten-Windsor is in het openbaar gezien met een trui van de Grenadier Guards, een van de oudste Engelse regimenten waarin hij in het verleden de rang van kolonel had. Deze titel werd hem vier jaar geleden afgenomen, als gevolg van alle opschudding over onder meer zijn omgang met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De Britse krant The Telegraph heeft een foto gepubliceerd waarop de voormalige prins Andrew te zien is met een trui van de Guards. Deze mag hij eigenlijk niet meer dragen sinds hij geen lid meer is. In januari 2022 ontnam de toenmalige koningin Elizabeth hem al zijn militaire titels.

Hoewel Andrew nog steeds elke betrokkenheid bij de praktijken van Epstein ontkent, nam zijn broer, koning Charles, hem in oktober toch al zijn titels af. Ook werd besloten dat Andrew moet vertrekken uit de Royal Lodge en moet verhuizen naar landgoed Sandringham in Norfolk.

Zijn jongste dochter prinses Eugenie zou helemaal geen contact meer met hem hebben.