Ex prins Andrew trekt busongeluk Virginia Giuffre in twijfel

Lady Victoria Hervey, de ex van de Britse prins Andrew, trekt het busongeluk van Virginia Giuffre in twijfel. Giuffre, die Andrew beschuldigde van seksueel misbruik, zegt dat ze in haar auto door een schoolbus werd aangereden in de Australische stad Perth en zwaargewond in het ziekenhuis ligt.

Giuffre beweert dat ze nog maar enkele dagen te leven heeft. Hervey gelooft dat niet. Hervey suggereert dat Giuffre jarenlang heeft gelogen over vermeend seksueel misbruik door prins Andrew. “De FBI zit haar nu op de hielen en er komen arrestatiebevelen aan. Ze doet alsof ze op sterven ligt om de gevangenis te ontlopen”, aldus Hervey in een van haar vele berichten op Instagram. Zij schrijft dat te hebben gehoord “van betrouwbare bronnen”, maar geeft daarbij geen verdere toelichting of bewijs.

“Als Virginia Giuffre echt nog maar een paar dagen te leven heeft, dan is een compleet verhaal nodig”, zegt zij op Instagram.

Jarenlang was Giuffre in het nieuws omdat ze Andrew aanklaagde voor seksueel misbruik. Ze claimde dat de hertog van York seks met haar had toen zij zeventien jaar was en dat ze was verhandeld door Jeffrey Epstein. Andrew ontkende de beschuldigingen altijd. In maart 2022 werd bekend dat Giuffre en Andrew een schikking hadden getroffen.