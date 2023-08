Ex-schoondochter: koningin Camilla is een heel betrokken oma

Koningin Camilla is een “heel betrokken” oma. Dat vertelde haar ex-schoondochter Sara Parker Bowles in de Britse talkshow Lorraine.

Sara is getrouwd geweest met Camilla’s zoon Tom Parker Bowles en heeft met hem twee kinderen: dochter Lola (16) en zoon Freddy (13). “Ze is een geweldige oma. Ze is heel betrokken en vindt het heel leuk”, antwoordde Sara op de vraag hoe de koningin is als grootmoeder.

“Ze wil alles weten over de dingen waar de kinderen in geïnteresseerd zijn. Ze houdt van sieraden en weet daar veel van. Lola is daar ook door geobsedeerd, dus daar hebben ze het altijd over”, vervolgde ze.

Camilla (76) heeft naast Tom ook een dochter met haar ex-man Andrew Parker Bowles. Haar dochter Laura heeft ook drie kinderen. Camilla trouwde in 2005 met toen nog prins Charles.