Ex-vriend: Haukland was kwetsbaar na relatie met Høiby

Een man die na Marius Borg Høiby een relatie had met influencer Nora Haukland was zich nog lange tijd bewust van haar verleden, waarin ze mishandeld zou zijn door de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Haukland was de eerste maanden kwetsbaar, vertelde hij dinsdag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo.

Haukland was bang om de stad in te gaan, bleef veel thuis en zegde op het laatste moment afspraken af met vriendinnen, aldus de getuige. Ook bemoeide Høiby zich met hun relatie. “Vooral de eerste twee, drie maanden nadat ik Nora begon te daten, was de verdachte daar niet erg blij mee”, sprak de man. Volgens hem was hij “nieuwsgierig naar wie ze nu aan het daten was”. “Het leek alsof hij niet helemaal besefte dat het uit was.”

De man vertelde dat hij Høiby zelf nooit heeft ontmoet, maar dat hij van Haukland hoorde dat hij haar zou hebben mishandeld. Ook zag hij schade aan de inboedel in het appartement van Haukland, die Høiby zou hebben veroorzaakt in een van zijn woedeuitbarstingen.

Nieuw slachtoffer

Dinsdag kwamen nog een aantal getuigen aan het woord. Zo sprak een man over een vermeend geweldsincident in een uitgaansgelegenheid in Oslo in december 2022. Høiby zou Haukland toen bij de keel hebben gegrepen en haar tegen een muur hebben gesmeten. De man sprong toen samen met andere omstanders tussenbeide. Volgens hem was Haukland duidelijk bang en huilde ze.

Woensdag gaat de zaak-Høiby verder met het verhoor van een nieuw slachtoffer, eveneens een ex-vriendin van de zoon van Mette-Marit. Ook zij zou tijdens hun relatie door hem zijn mishandeld.