Ex-vriendin geëmotioneerd na agressieve audio-opname van Høiby

Nora Haukland, de ex-vriendin van Marius Borg Høiby, raakte dinsdag geëmotioneerd nadat in de rechtszaal een audio-opname van een ruzie tussen de twee werd afgespeeld. De Noorse influencer vroeg na het horen van het fragment de rechtbank in Oslo om een korte pauze, melden Noorse media.

In de opname is te horen hoe Haukland de zoon van kroonprinses Mette-Marit beschuldigt van lichamelijk geweld, wat Høiby vervolgens ontkent. Høiby schreeuwt herhaaldelijk uit volle borst en beschuldigt Haukland van “het verwoesten van zijn leven”.

Haukland vraagt in het audiofragment Høiby meerdere keren om te kalmeren, waarop hij zegt: “Nee, ik ga verdomme niet kalmeren. Jij bent het meest leugenachtige, verdomde hoerige mens dat ik ooit heb ontmoet.” Ook beschuldigt hij haar ervan hem te gebruiken om bekend te worden en schreeuwt hij dat de relatie voorbij is.

Haukland keerde dinsdagochtend terug in de rechtbank nadat ze vrijdag had verklaard dat Høiby haar meerdere keren bij haar keel zou hebben gegrepen in het bijzijn van beveiligers. Het stel had een relatie van ongeveer april 2022 tot juli 2023.

De aanklager stelt dat Haukland in voortdurende angst leefde tijdens haar relatie met Høiby en behandelt in de rechtszaak vijftien vermeende incidenten die zouden hebben plaatsgevonden tussen 2022 en 2023. Haukland beschuldigt Høiby van onder andere psychisch en fysiek geweld. De zoon van kroonprinses Mette-Marit ontkent de beschuldigingen.