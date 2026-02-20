Ex-vriendin: Høiby greep me bij keel in bijzijn van beveiligers

Marius Borg Høiby zou zijn ex-vriendin Nora Haukland bij de keel hebben gegrepen in het bijzijn van beveiligers. Dat verklaarde Haukland vrijdag in de rechtbank in Oslo, melden Noorse media. De twee hadden tussen 2022 en 2023 een relatie.

Volgens Haukland gebeurde het incident na een woordenwisseling. Ze zei dat Høiby begon te schreeuwen en haar bij de keel greep terwijl hij vlak voor haar stond. “Ik verstijfde”, verklaarde ze. Beveiligers zouden hebben ingegrepen en hem hebben meegenomen. Een van hen gaf haar een visitekaartje en zei dat ze contact kon opnemen als ze hulp of een getuige nodig had.

In de rechtszaal werden vervolgens videobeelden vertoond van een taxirit die volgens de aanklager op de telefoon van Høiby zijn aangetroffen. Op de beelden is te zien hoe Haukland in de taxi de beveiliger belt. “Hij wurgde me”, zegt ze in het fragment. De telefoon wordt daarna op luidspreker gezet, waarna de beveiliger tegen Høiby zegt: “Ik zag je haar bij de keel grijpen.” Høiby reageert met: “Ja, dat is goed.”

De aanklager behandelt in de zaak 15 vermeende incidenten van onder meer fysiek en psychisch geweld binnen de relatie en stelt dat Haukland in voortdurende angst leefde. Høiby ontkent de beschuldigingen. Dinsdag zal Høiby zelf verklaren in de rechtbank. Ook de beveiliger die bij het incident aanwezig was, wordt volgende week als getuige gehoord.