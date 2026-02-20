Ex-vriendin Marius Borg Høiby: Hij had twee gezichten

De ex-vriendin van Marius Borg Høiby zegt dat hij tijdens hun relatie “twee gezichten” had en soms zo boos werd dat hij “zwart voor de ogen” zag. Dat verklaarde de Noorse influencer Nora Haukland vrijdag in de rechtbank in Oslo, volgens Noorse media.

“Ik heb het gevoel dat Marius twee gezichten heeft. Een die heel lief en charmant is, en een die boos en vastberaden is”, zei zij. “Hij kon dingen zeggen als dat hij niet meer wilde leven. Dat hij niets meer met mij te maken wilde hebben. Dat hij me haatte. Maar het eindigde vaak met dat hij iets deed wat me bang maakte.”

Haukland vertelde verder dat zij snel verliefd werd op de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit en dat ze in het begin vrijwel voortdurend samen waren. Toch merkte ze naar eigen zeggen al vroeg dat er dingen niet klopten. “Ik voelde me een beetje als een object”, aldus Haukland.

De aanklager stelt dat Haukland in voortdurende angst leefde tijdens hun relatie en behandelt in de rechtszaak vijftien vermeende incidenten die zich tussen 2022 en 2023 voordeden, toen Høiby en Haukland een relatie hadden. Haukland beschuldigt Høiby onder meer van fysiek en psychisch geweld. Høiby ontkent de beschuldigingen.