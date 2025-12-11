Ex-vriendin Marius Borg Høiby wil streep door contactverbod

Een ex-vriendin van Marius Borg Høiby wil dat het contactverbod dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit vorig jaar september kreeg, wordt opgeheven. Ze ziet er geen noodzaak meer voor, zegt haar advocaat tegen Noorse media. Ook vindt de vrouw dat het lang genoeg heeft geduurd. Ook Høiby wil dat het verbod wordt opgeheven.

De politie zegt dat het contactverbod voorlopig van kracht blijft. Zowel de ex-vriendin als Høiby heeft de wens nog niet aan een rechter laten toetsen. “We zijn op de hoogte dat zij dit contactverbod niet langer wenst, maar we hebben besloten dat het nog steeds van kracht blijft om haar belangen te beschermen”, zegt een woordvoerder van de politie.

Høiby wordt onder meer verdacht van het mishandelen van de vrouw. Ook schond hij vorig jaar vier keer het contactverbod. De stiefzoon van kroonprins Haakon wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces begint begin februari.