Ex-vriendin van Høiby smeekte Haakon en Mette-Marit om hulp

Nora Haukland, de ex-vriendin van Marius Borg Høiby, heeft dinsdag in de rechtbank verklaard dat zij zich na hun breuk in 2023 ernstig zorgen om hem maakte. De Noorse influencer zegt dat zij kroonprins Haakon en Mette-Marit heeft gesmeekt om hulp voor hem te zoeken. Dat meldt het Noorse persbureau NTB.

“Ik geloof dat het zijn moeder was die me belde en vroeg of ik wist waar Marius was, omdat ze hem al dagen niet had kunnen bereiken”, aldus Haukland. “Ik belde Marius, en hij nam op en klonk heel emotioneel.”

Ze vertelde dat ze hem hierna naar Skaugum heeft gebracht, waar ze werden opgewacht door kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit. “Ik sta daar met zijn moeder en Haakon en ik breek gewoon”, herinnert Haukland zich, waarna ze tegen hen zei: ‘Jullie moeten hem helpen, zien jullie niet dat hij hulp nodig heeft?’

Het koningspaar gaf volgens Haukland aan dat zij zich niet druk hoefde te maken om Høiby. “Ze zeiden: ‘Dit hoef jij niet op je te nemen’, waarop ik reageerde: ‘Nee, maar doe dan iets. Stuur hem naar een afkickkliniek, dit gaat niet goedkomen.'” NTB laat weten het paleis om een reactie te hebben gevraagd, maar vooralsnog geen reactie te hebben ontvangen.

Nora Haukland, die tussen 2022 en 2023 een relatie had met Høiby, beschuldigt hem onder meer van psychisch en fysiek geweld. De zoon van kroonprinses Mette-Marit ontkent de beschuldigingen.