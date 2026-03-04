Ex-vriendin verlegde grenzen tijdens relatie met Høiby

Een van de vrouwen die door Marius Borg Høiby zou zijn mishandeld, verlegde haar grenzen steeds verder tijdens haar relatie met de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Dat vertelde ze woensdag voor het begin van haar getuigenverklaring in de rechtbank van Oslo, melden Noorse media.

“Er zijn heel veel mensen die zich afvragen waarom ik ben gebleven, waarom ik niet eerder ben vertrokken, waarom ik überhaupt naar hem terugkeerde”, zei de vrouw, die Høiby als haar ex-vriend definieerde. “Het is belangrijk voor mij om duidelijk te maken dat het natuurlijk niet met geweld begon.” Tegelijkertijd gaf ze toe dat ontrouw, drugsgebruik en algemene onveiligheid al vroeg de relatie bepaalden.

“Er waren natuurlijk dingen die pijn deden, maar die ik op een bepaalde manier wegredeneerde en goedpraatte”, ging het vermeende slachtoffer verder. Ze had op een bepaalde manier “veel medelijden” met Høiby. “Ik zei tegen mezelf dat liefde niet eenvoudig moet zijn, dat het gaat om vergeven en voor elkaar vechten. Dat heeft er op een bepaalde manier toe geleid dat mijn eigen grenzen na verloop van tijd zijn verlegd.”

De vrouw vertelde dat ze hoopte dat Høibys liefde voor haar groter was dan zijn haat. “Ik dacht dat hij genoeg van me hield om me niet nog eens pijn te doen.” Ook uitte ze in haar openingswoord kritiek op de politie, die volgens haar details over incidenten lekte, en op de media. “Ik vind dat de druk op Marius onmenselijk is. Hij is meer dan een krantenkop. Mensen zijn meer dan hun slechtste daden. Dat vergeet je makkelijk als je alle koppen leest over hoe verschrikkelijk hij is.”

Van de in totaal veertig aanklachten tegen Høiby heeft bijna de helft te maken met dit slachtoffer. De zoon van Mette-Marit had nog tot recent een relatie met haar. Zijn advocaten vertelden voor het begin van de zitting van woensdag dat het voor hen onduidelijk was of ze nog bij elkaar waren.