Ex-vrouw Colin Firth geeft koninklijke onderscheiding terug

Livia Giuggioli, de ex-vrouw van acteur Colin Firth, geeft haar koninklijke onderscheiding terug. Giuggioli, die de onderscheiding in 2019 ontving voor haar inzet op het gebied van duurzame mode, maakte dat bekend in een video op Instagram. Zij heeft besloten de onderscheiding in te leveren naar aanleiding van het recente staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk.

“Hoewel ik tegen het Britse Rijk en de overblijfselen van dat giftige systeem ben, aanvaardde ik de onderscheiding namens de vele activisten uit de kledingindustrie die mij hebben gesteund. Ik had ook veel respect voor koning Charles, toen nog prins van Wales, en zijn strijd voor sociale en ecologische rechtvaardigheid”, legt Giuggioli uit.

Naar eigen zeggen heeft ze veel nagedacht over het bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk. “De vertoning van vorige week liet mij niets zien van de waarden waarvan ik dacht dat Charles die hooghield. Het was meer een beangstigende en laffe vertoning van het paaien van iemand die staat voor de vernietiging van de natuur en de meest kwetsbare mensen op aarde”, schrijft Giuggioli. In een video is te zien hoe ze het certificaat verscheurt en haar medaille heeft ingepakt om met de post terug te sturen.

Giuggioli trouwde in 1997 met Firth. In 2019 werd bekend dat het stel uit elkaar ging.