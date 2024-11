Ex waarschuwde Noors kroonprinselijk paar voor problemen zoon

Een van de exen van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon, heeft het kroonprinselijk paar in januari vorig jaar al gewaarschuwd voor de vermeende problemen van hun zoon. Volgens de Noorse krant Aftenposten stuurde Juliane Snekkestad een sms naar Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit.

Snekkestad, die tussen 2017 en 2022 een relatie met Høiby had, zou Haakon en Mette-Marit op de hoogte hebben gebracht van vermeende agressie en geweld tegen haar. Haar advocaat Petter J. Grødem bevestigt tegenover Dagbladet dat er inderdaad een bericht is gestuurd maar hij wil niets over de inhoud kwijt. “Wat ik kan zeggen is dat ze hen de waarheid wilde vertellen en wilde voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren.”

Snekkestad kwam recent publiekelijk naar buiten met het bericht dat Høiby haar tijdens hun relatie had mishandeld. Dat deed ze nadat hij begin augustus was gearresteerd omdat hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen. Høiby wordt inmiddels verdacht van het mishandelen van drie ex-partners.

Grødem vindt dat Mette-Marit een verklaring over haar zoon moet afleggen bij de politie. Hij heeft daarvoor een verzoek ingediend.