Excuses koning door zo’n 323.000 mensen gezien op tv

Het verslag van de Nationale Herdenking Slavernijverleden, met onder meer de excuses van koning Willem-Alexander, is zaterdagmiddag door zo’n 323.000 mensen bekeken op NPO 1. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag in het Amsterdamse Oosterpark zijn excuses aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden gedurende zijn toespraak. “Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf”, sprak de koning. “Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd.” Het verslag van de herdenking, dat vanaf 13.30 uur te zien was, komt op plek 23 in de lijst van best bekeken programma’s.

Ook vond zaterdag het Keti Koti Festival plaats op het Museumplein, met verschillende muzikale optredens. Het live-verslag van het Keti Koti Festival was vanaf 19.05 uur te zien op NPO 1 en is door zo’n 599.000 mensen bekeken. De uitzending komt daarmee op plek 11 in de lijst van best bekeken programma’s.

De lijst van best bekeken programma’s wordt aangevoerd door het NOS Journaal om 20.00 uur op NPO 1, waarnaar ruim 1,7 miljoen mensen keken. Het NOS Journaal om 18.00 uur op NPO 1 werd door ruim 1,1 miljoen mensen bekeken en komt daarmee op plek 2. De top 3 wordt gecompleteerd door EenVandaag op NPO 1, dat 845.000 mensen zagen.

Het best bekeken RTL-programma was het RTL Nieuws van 19.30 uur, waarnaar 758.000 mensen keken en op plek 5 komt. Op SBS6 werd De Kwis met Ballen het best bekeken. Met 738.000 kijkers komt het spelprogramma op plek 6 in de lijst van best bekeken programma’s.