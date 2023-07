Excuses koning met gejuich begroet op Keti Koti Festival

De bezoekers van het Keti Koti Festival op het Amsterdamse Museumplein begroetten de woorden van excuses van koning Willem-Alexander met enthousiast gejuich en applaus. Honderden aanwezigen keken via schermen live mee naar het officiële gedeelte van de herdenking enkele kilometers verderop in de hoofdstad, in het Oosterpark.

De koning bood namens Nederland excuses aan voor de rol van Nederland in het slavernijverleden en vroeg in zijn toespraak zaterdag om vergiffenis.

Wegens de verwachte drukte is het festival om de afschaffing van de slavernij te vieren dit jaar verplaatst naar het Museumplein. Het Keti Koti Festival duurt nog tot zaterdagavond laat. Op het festival zijn verschillende muzikale optredens en kunnen de bezoekers terecht bij tientallen kramen met maaltijden.

Dit jaar is het 160 jaar geleden dat Nederland de slavernij formeel afschafte in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk en 150 jaar geleden dat dit ook in de praktijk gebeurde.